Sadu tuhandeid võlgnev jalgpallur on kadunud

Aastatel 2016-2019 Varssavi Legia ridades kolm korda Poola meistriks tulnud Hloušeki võlad on tekkinud mitmete aastate jooksul. Võlalõksu langenud 34-aastane jalgpallur laenas pidevalt raha juurde, et tasuda eelmisi võlgu.

Kaheksa korda Tšehhi koondist esindanud poolkaitsja suurimad võlad on seotud panustamistega. Aasta eest oli jalgpalluri võlgade katteks haamri alla minemas tema vanemate maja, kuid sellele tõmmati viimasel hetkel pidurit.

Hloušek oli nõus oma võlgasid etapikaupa tagasi maksma. Kusjuures, tema mängijakarjäär on endiselt käimas. Mullu veebruaris liitus ta Tšehhi kõrgliigaklubiga Zlin, kus hakkas teenima 4200 euro suurust kuupalka.

Kui klubi sai mängija võlgadest ja rahamuredest haisu ninna, siis tema palka vähendati oluliselt. Klubi aga kinnitas, et seda Hloušeki tervisemurede tõttu, mis ei lubanud tal lepingujärgseid kohustusi täita.

Kuid järsku oli mängija üldse radarilt kadunud. «Ma ei tea, kus Hloušek on,» ütles Zlini treener Pavel Vrba eelmisel nädalal. Poola ja Tšehhi meedia on pakkunud, et mees võib oma tervisemure kiuste aega veeta kusagil palmi all liivarannas.