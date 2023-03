Ameeriklanna süüdistas ajakirjanikke murdmaasuusatamise hävitamises

«Olin šokis, kui pärast suusavahetusega sõitu kõik ajakirjanikud minuga rääkida tahtsid. Mind pole intervjuudealas kunagi eriti tülitatud, nii et olin tõeliselt üllatunud. Kuid ajakirjanikud tahtsid keskenduda negatiivsele. See on väga kurb,» ütles Brennan Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Intervjuu lõpus küsiti Brennanilt, kas Norra domineerimine hävitab suusatamise. Ameeriklanna vastas, et tegelikult kaevavad suusatajatele auku ajakirjanikud. «Esiteks, sellel võistlusel (naiste suusavahetuse sõit – toim) ei tulnud võitja Norrast (võitis rootslanna Ebba Andersson - toim). Seega on lühike vastus – ei. Teiseks, mis veelgi olulisem, usun, et meedia hävitab meie spordi. Kui keskendume suusavõistluse igale negatiivsele aspektile, kaotame võlu ja see tapab spordi,» arvas Brennan.