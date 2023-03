VIDEO ⟩ F1 maailmameister püstitas Guinnessi rekordi

Bataki masin on F1 sõitjate seas väga populaarne treeningseade. Seda kasutatakse käte ja silmade koordinatsiooni ja reaktsioonikiiruse testimiseks. Mitmed eredad LED-tuled süttivad juhuslikult ja seejärel on mängu eesmärk võimalikult kiiresti reageerida, et valgustatud nuppe üksteise järel tabada.

«Alati on tore lisada kollektsiooni uus trofee - ja ametlik Guinnessi rekord. Püstitasin oma mitteametliku rekordi 20ndates eluaastates, seega on tore näha, et mul on see veel 20 aastat hiljem käes,» selgitas Button Willimasi F1 meeskonna pressiteates.