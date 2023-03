Aava Rally Estonia tulevikust: palju sõltub Riigikogu valimiste tulemusest

Ralliportaal DirtFish kirjutab, et sel nädalal Eestis toimunud parlamendivalimised on valitsuse fookuse pisut nihutanud, mis tähendab, et nelja-aastast lepingut MM-sarjaga ei suudetud õigel ajal sõlmida.

Aava ütles portaalile, et Rally Estonia tahaks pikemaajalist strateegiat, mis annaks väiksematele rallidele võimaluse roteeruda EM- ja MM-sarja vahel. «Võin öelda, et me peame praegu WRC Promoteriga läbirääkimisi pikema lepingu sõlmimiseks. Ma ei saa öelda, kui pikast ajast on jutt, kuid oleksime õnnelikud ka siis, kui peame paar aastat EM-etappi korraldama,» ütles Aava.

Rally Estonia kuulus EM-sarja aastatel 2014-2016 ning sel aastal on sarjas taas väga esinduslik võistlejate rivi, mis kasvatab ka EM-tiitli väärtust. Kas Rally Estonia on võtnud sihiks 2024. aastal EM-etapi korraldamise?

«Ma ei tea,» vastas Aava. «Meil on 5. märtsil valimised ja pärast seda vaatame, kes parlamenti pääseb, ja siis saame tõesti alustada eesmärgipärast ja pühendunumat tööd järgmiste aastate nimel.

«Loodan, et järgmisel kahel-kolmel aastal oleme vahel EM- ja mõnikord MM-sarjas. Tunnen endiselt, et Eestil on MM-sarjale palju pakkuda. Ma tean, et WRC Promoter teeb alati kõvasti tööd mõlema sarja hüvanguks.