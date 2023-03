Kobe Bryanti lesk saab 27 miljonit eurot valuraha

Bryant ütles, et pildid, sealhulgas õnnetuses hukkunud 13-aastase tütre Gianna pildid, tehti ja ei avaldatud muul põhjusel kui lihtsalt haiglaste kuulujuttude tekitamiseks. Bryant tunnistas kohtuistungil, et oli meediast lugenud, kuidas Los Angelese maakonna šerifi asetäitja näitas pubis õnnetuse fotosid.

«Ma elan hirmus, et mu tütred on sotsiaalmeedias ja need tulevad esile,» ütles naine kohtus. California on sellest ajast peale vastu võtnud osariigi seaduse, mis keelab esmareageerijatel teha volitamata pilte inimestest, kes hukkuvad õnnetuse või kuriteo sündmuskohal.