Miks on F1 autodel tänavu nii palju musta värvi?

Alfa Romeo goes black and red for 2023. #F1 pic.twitter.com/bFVDLfFdyA

Sel kõigel on konkreetne põhjus. Nimelt oli möödunud hooajal autodel probleeme ülekaaluga. «Meeskonnad otsivad võimalusi säästmiseks. Värviga on võimalik kokku hoida mitu kilo. Seega proovitakse värvi kasutada nii vähe kui võimalik,» lausus vormeliekspert Stein Pettersen NRKle.

Autodel olev must värvus pole tegelikult aga värv, vaid süsinik oma loomulikus jumes. «Olen kuulnud veidi erinevaid numbreid, ent kui detailid on puhtast süsinikust, on võimalik kokku hoida kuus või seitse kilo. Üldiselt öeldakse, et üks kilogramm võrdub ühel etapil kahe sekundiga,» märkis Pettersen.