Rootsi suusataja norralaste kohta: eemaldage nad nagu venelased

Meeste konkurentsis on Norra murdmaasuusatajad võitnud 12 võimalikust medalist üheksa. Kuldmedaleid on jagunud vaid norralastele ning kahel võistlusel saavutasid nad lausa nelikvõidu.

«Norralased on tippvormis, nad on väga kiired. Kuidas neid peatada? Nad tuleb võistlustelt eemaldada nagu venelased ning siis on võimalik maailameistriks tulla,» naljatas Poromaa. «Neile selline idee muidugi ei meeldiks.»