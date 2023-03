Veerpalu skandaali meenutanud Rootsi meedia: murdmaasuusatamine on Eestis suremas

Artiklis meenutati nelja aasta taguseid sündmuseid, mil operatsiooni «Aadrilaskmine» käigus tabati kokku 23 dopinguga patustanud sportlast. Expressen ei keskendunud aga vahele jäänud Eesti sportlastele, vaid hoopis Andrus Veerpalule, kes viibis MMil treeneri rollis.

Väljaanne tõdeb, et Veerpalu on üks väheseid dopinguskandaaliga seotud inimesi, kes jäigi oma süüd eitama. Kuigi tema hotellitoast leiti dopinguaineid, selgitas Veerpalu seda sellega, et hoidis hotellitoa ust kogu aeg lahti.

2020. aastal mõisteti Veerpalu süüdi dopingutarvitamisele kaasa aitamises ning talle määrati kaheaastane võistluskeeld. Selle on ta nüüdseks ära kandnud ning artiklis teatati, et kahekordne olümpiavõitja osales tänavu Tartu maratonilgi.

Kuuldavasti plaanib suurele areenile naasta ka Veerpalu endine õpilane Aleksei Poltaranin, kes ütluste kohaselt manustas Seefeldis veredopingut Veerpalu hotellitoas. Rootsi meedia andmetel valmistub 35-aastane Poltaranin Kasahstani meistrivõistlusteks ning tema pikaajalisem plaan on MK-sarja naasta.

Mis puudutab aga Eesti suusatamist, siis Expresseni artikli kohaselt on see suremas. «Olukord on siin väga halb. Mitte keegi ei taha alaliidule raha anda, mitte keegi ei taha rahvuskoondist toetada. Olukord on keeruline, sest eestlased armastavad suusatamist, aga ei usalda meie suusatajaid,» kommenteeris ajakirjanik Jaan Martinson olukorda Eestis.