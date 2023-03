Kasahh oli MMil kogemata Klæbost ja teistest «kiirem»

24-aastane Karpov juhtis 7,7 km vaheajapunktis lähimat jälitajat koguni kolme minutiga. Võistlustel kuuenda koha teeninud norralane Sjur Røthe pakkus, et ilmselt oli kasahh kuskilt lõiganud. Täpselt nii ka oli!

Rahvusvahelises suusaliidus töötav Doris Kallen kinnitas Aftonbladetile, et Karpov lõikas kogemata rada ning sestap tekkis ka vaheajapunktis segadus. «Kui ta sai aru, et on rada lõiganud, katkestas ta võistluse. Seetõttu ei saa ta ka karistada,» ütles Kallen.