Tänak kiitis M-Sporti: igas tiimis surun kõvasti, et asju paremaks teha. Need kutid teevad seda!

Tänak hoiab hooaja esimese kahe etapi järel MM-sarja üldarvestuses 41 punktiga esimest kohta. Lähim jälitaja on Toyota piloot ja valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, kes jääb eestlasest maha kolme silmaga.

Saaremaalt pärit roolikeeraja tunnistas, et M-Spordi tiimiliikmete pingutused on talle muljet avaldanud. «Teame, et M-Sport on võrreldes teistega väiksem tiim. Rootsi võit oli meile kõigile suur asi. See oli suur asi nii mulle kui ka tiimile,» ütles Tänak WRC-sarja kodulehele antud intervjuus.

«Igas tiimis kuhu lähen, surun ma päris kõvasti, et asju paremaks teha ja siin on asi sama. Need kutid teevad seda. Ma olen kindel, et poisid on innukad, nad soovivad võita nagu me kõik, nii et töötame koos,» jätkas ta.

«Me teame, et palju on veel teha, aga selliste võitude nagu Rootsis saamine on tähtis, et meid tiitliheitluses hoida. Me ei seadnud seal palju kiiremaid aegu, aga meil ei olnud halbu katseid ja me ei kaotanud aega,» lõpetas Tänak.