Rahvuskoondise kapten hukkus laevaõnnetuses

Pühapäeval juhtus Itaalia rannikulinna Crotone lähedal laevaõnnetus, milles hukkus 67 selle peal viibinud põgenikku. Nüüd on selgunud, et üks neist oli 27-aastane Raza.

«Saime Pakistani hokiföderatsioonilt e-kirja. Nad arvasid, et ta oli «Summer Love» pardal, mis uppus pühapäeval Crotone lähedal. Ma edastasin palve koronerile, kes kinnitas, et hokimängija oli ohvrite hulgas,» kirjutas kohaliku ajakirja Crotonese ajakirjanik Giuseppe Pipita, kes on tolle piirkonna laevaõnnetusi juba aastaid kajastanud.