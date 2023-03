M-Spordi pealik loodab Fordi ja Red Bulli koostööst võita

Eelmisel kuul sai ametliku kinnituse uudis, et Fordist saab 2026. aastast alates Red Bulli vormelitiimi mootoritarnija. Samas ei pea rallifännid kartma, et see käik kuidagi M-Sporti halvas mõttes mõjutada võiks, sest Ford kinnitas, et praeguseid projekte see F1-ga liitumine ei mõjuta.

Nüüd avaldas Millener lootust, et äkki aitab Fordi ja Red Bulli koostöö hoopis neil areneda. «Ford siseneb F1-te, mis on fantastiline ja see juhtub 2026. aastal ehk sinna on veel pikk maa minna. Ma loodan, et see tugevdab ka meie partnerlust. Me teeme hetkel koostööd Red bulliga ja Ford teeb edaspidi F1-s Red Bulliga veel suuermat koostööd. Loodame, et see aitab meil ka kasvada,» rääkis Millener Motorsport.com-ile antud intervjuus.