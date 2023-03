Kersti Viru: tahaks uskuda, et Karmen suudab sellest kõigest üle olla

Istanbulis peetud sise-EMil püstitas Bruus 1.87ga hooaja tippmargi, kuid finaalvõistlusele ei pääsenud. Kersti Viru tunnistas ERRile antud intervjuus, et skandaali tõttu oli võistlusteks valmistumine tavapäraselt keerulisem.

«Olin valmis ka selleks, et ta võib täna nulli saada,» ütles Viru. «Algus oli Karmenil suhteliselt rabe, üks hüpe tuli hästi välja, teine jälle mitte. Ta sai kenasti ennast käima ja hüpped läksid järjest paremaks. Tahaks uskuda, et Karmen on noor inimene, suudab sellest kõigest üle olla,» lõpetas ta.