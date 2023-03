Rootsi suusatäht läks määrdemeestega tülli

Teatesõidu järel andis Rootsi koondise üks suuremaid tähti Frida Karlsson mõista, et rootslannadel polnud võistlusteks just parimad suusad.

«Arvasin, et mul on asi kontrolli all, aga suusad olid väga halvad ja ma ei jõudnud esimestega sammu pidada,» lausus Karlsson. «Läksin endast välja, et ei jõudnud nende tempos püsida. Püüdsin võidelda iga meetri eest.»