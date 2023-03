Kolmekordne maailmameister on nõus oma kohast loobuma, et Bø saaks näidata, mis puust ta on

Kolmekordne murdmaasuusatamise maailmameister Hans Christer Holund on valmis oma koha MK-sarjas loovutama just Bøle, et laskesuusataja saaks enda vormi paremate suusatajatega võrrelda.

«Olen nõus oma koha talle andma, et näha, kui hea ta on. Ma arvan, et see oleks üsna lahe võitlus. Kui ta on heas vormis, on ta oma konkurendisest pea ja kaela jagu üle. Sel hetkel taipad, kui kõrgel tasemel ta on. Kui aga korraldada võistlused aprillis või mais, siis arvan, et on sadu kui mitte tuhandeid sportlasi, kes talle 15 km vabatehnikasõidus ära teeks,» rääkis Holund Norra TV2le.