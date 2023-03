Venemaa jalgpallikoondislase kannapööre: toetan Putinit. Ajalugu otsustab, kel oli õigus ja kel mitte

Kuna Dzjuba isa on ukrainlane, elab tal Ukrainas endiselt palju sugulasi. Kui sõda algas, oli Dzjuba oma väljaütlemistes ettevaatlik. Ta küll teatas, et on sõja vastu, kuid pani seejärel mängima plaadi, mis jutustas sellest, kuidas sport ja poliitika peaks lahus olema.