Mida peab Johannes Thingnes Bö laskesuusakuningaks saamiseks saavutama?

Viimastel aastatel on Bö näidanud konkurentidele, milleks ta võimeline ning isegi keskpärasel päeval pole talle maailmas ühtegi konkurenti. Seda tõestab ka statistika, kui ainuüksi tänavu on ta 19st võistlusest triumfeerinud 15 korral ning poodiumilt välja jäänud ainult hooaja avaetapil Kontiolahtis.

Nõnda on paslik heita pilk rekordite raamatusse ning võrrelda Bö praeguseid saavutusi legendaarsete laskesuusatajate Ole Einar Björndaleni ja Martin Fourcade’iga. Juba võib tõdeda, et tänavu on üks rekord suure tõenäosusega ka kukkumas.