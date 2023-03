VIDEO ⟩ Pettunud Rootsi suusataja näitas telekaamerasse keskmist sõrme

Planicas toimuval põhja-suusaalade MMi meeste 4 x 10 km teatesõidu eel medalimõtteid mõlgutanud Rootsi koondis jäi võistlusel kuuendaks. Rootsi kolmandas vahetuses sõitnud William Poromaa oli tulemuses sedavõrd pettunud, et näitas pärast sõitu Rootsi rahvusringhäälingu (SVT) telekaamerasse keskmist sõrme.

Kolmandas vahetuses neljandat sõiduaega näidanud Poromaa oli tulemuses väga pettunud ning näitas finišialas SVT kaamerasse keskmist sõrme. Ta põhjendas hiljem antud intervjuus, et läks endast välja, sest tema poole olid suunatud mitmed kaamerad. Hetkel, mil medalita jäämise valu oli ränk, murdus 22-aastane sportlane pinge all.

«Nagu nad üritaksid alati minust midagi välja pigistada. Nüüd nad kahjuks said, nii et võib-olla oli see (keskmine sõrm - toim) halb taktika,» kommenteeris Poromaa hiljem SVT-le.