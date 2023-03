Kolm kulda võitnud norralane ei mahtunud viimaseks sõiduks MM-koondisesse

Krüger võitis Planicas 15+15 km suusavahetusega sõidus, 15 km eraldistardist vabatehnikasõidu ja aitas ka Norra teatemeeskonna kuldmedalini. Norra valikusse kuuluvad homme Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Sjur Røthe ja Didrik Tønseth. Stardis on ka Emil Iversen, kes sai pääsme, sest on valitsev maailmameister.

«Norra koondises on valiku tegemine karm ja Simenil on koos paljude teistega põhjust pettuda,» ütles Norra koondise peatreener Eirik Myhr Nossum laupäeva hommikul toimnud pressikonverentsil.

Nossum ütles maratoni starti pääsevate meeste nimed kõigile korraga. «Meil pole selliseid koosolekuid väga sageli, seega ei juhtu meil seda tihti. Inimesed on pettunud ja õigustatult,» ütles Golberg, kuid arvab, et ka mõne teise otsuse puhul oleks nimekiri tekitanud reaktsioone.

«Mul on hea meel, et ma ei pea neid meeskondi valima. Ma ei usu, et viimastel päevadel on Norra suusakoondise treener ja liider olla lihtne,» arvas Johannes Høsflot Klæbo.