Ookeani taga purunes pea poolesaja aasta tagune rekord

Nimelt jõudis NHLi ajaloo edukaim klubi – Canadiensi mehed on Stanley Karika pea kohale tõstnud 24 korda – toona põhihooajal 100 punkti verstapostini 62 kohtumisega.

46 aastat tähistaski see rekordit, kuid 3. märtsil sai tippmargi eluiga ikkagi ümber, kui Boston Bruins alistas kodujääl 7:1 Buffalo Sabres ning küündis kolmekohalise punktisummani seeläbi 61 kohtumisega.

Kuigi ühest tippmargist jäi Monteali 1976/77. hooaja sats ilma, siis teine rekord on neil (veel) siiski ette näidata. Jutt käib siis kogu hooaja jooksul teenitud punktides. Canadiens kogus toona 132 silma, kuid Bruinsi meestel on veel 21 mängu aega, et ülejäänud punktid enda kaukasse koguda.