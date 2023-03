Bigbanki peatreener Pulga efektiivsest pidurdamisest: vanad konspektid aitasid!

Kuidas Bigbankil muidu Pärnu põhipommitaja ehk Hindrek Pulga vastu valmistus? «Ega ta minu jaoks võõras mees pole,» viitas Rikberg esimese asjana tõsiasjale, et aastate jooksul on Pulk kodumaal omajagu mängimas juba nähtud. «Tema Saaremaa aastatest mäletasin küll, kuidas me, minu esimesel peatreeneri aastal, temaga hädas olime, ent lõpuks ikkagi hakkama saime. Praegugi tuli vanad konspektid välja otsida, kuhu Pärnu sidemängijast [Richard Vogelist] tulenevalt mõned muudatused teha. Aga Pulk mängis nii, nagu arvasin, et mängib.»

Küll avaldas peatreener, et Bigbank pole finaalturniirile tulnud päris täiskoosseisus: nimelt kimbutab põlvetrauma nende tavapärast nurgameest Taavet Leppikut. Kas homses finaalis võiks meest häda korral ikkagi näha?

«Tal on selline spordimehe hing, et kui häda käes, küll ta appi tuleb. Tagaliinis on ta kindlasti valmis mängima, eesliin on vähe kahtlasem. Tegelikult ma täna korra juba hõikasin füsioterapeudile, et kui hapuks läheb, siis pangu Taavet valmis. Ehk jah, häda korral on ta valmis, aga loodan, et teda ei lähe siiski vaja,» lõpetas Rikberg.

Pärnu VK sidemängija Richard Voogel tõdes Duo5 eetris, et vähesed kogemused ja närvid olid täna need, mis saatuslikuks said.

«Me tahtsime kohe algusest punkt-punktis mängida ja isegi võita seda mängu, aga ei läinud nii. Tartu näitas rohkem kvaliteeti ja eks see olegi fakt, et neil on seda rohkem,» lausus tõstemeister. «Ma ei saa küll enda kohta öelda, et olen noormängija, aga ärevus oli siiski sees.

Terve hooaeg on vaeva nähtud, võitsime ka Selver/TalTechi. Lootsime, et kõik hakkab sujuma, kuid võttis viis punkti aega [mängu alguses], et hakata oma asju otsima. Kolmandas geimis küll näitasime, et tahame ka seda finaalkohta, kuid palju õnne ikkagi Tartule – nad olid meist paremad.»