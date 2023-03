Itaalia tippklubi endine mängija jäi politseile narkootikumidega vahele

Itaalia ajaleht Gazzetta dello Sport kirjutab, et politsei pidas Diaby Roomas kinni ning tema autost leiti 160 grammi hašišit, kaks grammi kokaiini ja 60 000 eurot sularaha. 28. veebruaril peeti ka esialgne kohtuistung, kes jalgpallur mõisteti süüdi. Hetkel viibib ta koduarestis

Diaby esindas noortetasandil pikalt Itaalia tippklubi AS Romat, kuid suundus 2021. aastal Verona Hellase ridadesse. Hetkel pallib ta Itaalia tugevuselt kolmandas liigas Serie C-s mängiva Imolese ridades.

Kusjuures Diaby jaoks pole tegu esimese korraga, kui ta politseile keelatud ainetega vahele on jäänud. Möödunud aasta märtsis otsiti läbi tema kodu, kust leiti 2,5 kilo hašišit. Politsei usub, et Diaby näol on tegu narkokaubitsejaga.