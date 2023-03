VIDEO ⟩ Ajaloo parimaks peetav Jon Jones võitis ülivõimsalt raskekaalu meistritiitli

Jon Jones guillotines Ciryl Gane to win the UFC heavyweight championship! pic.twitter.com/m2sOkXJdXt

Jonesi võidu tegi veelgi muljetavaldavamaks see, et ta astus kaaluklassis üles. Kui varem võistles ta kergraskekaalus, mille UFC tiitlit ta on kahel korral hoidnud, siis nüüd sai ta esimest korda enda kätte raskekaalu tiitli.