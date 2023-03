Vennad Böd sattusid skandaali: mul on häbi

Kuigi vennad Böd võtsid jälitussõidust kaksikvõidu – Johannes Thingnes jõudis finišisse esimesena – siis täielikult nautida nad triumfi ei saanud. Nimelt tunnistasid nad Norra meediale, et andsid enne starti positiivsed koroonaproovid.

«Me oleme mõlemad ebakindlad. Me ei tea täpselt, kas meil on see või mitte, aga nii mina kui ka Johannes andsime õrna joonega positiivse testi,» avaldas Tarjei Norra rahvusringhäälingule NRK.