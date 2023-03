Levadia peatreener pärast Pärnu vastu kuivale jäämist: halvim mäng, mida olen kuttide esituses näinud

Levadia uus peatreener, hispaanlane Curro Torres tõdes ETV2 mängujärgses intervjuus, et ei saa hoolealuste tööga rahule jääda. «See on kindlasti kõige halvem mäng, mida olen oma siin oldud aja jooksul näinud. Esimene poolaeg polnud me üldse ülesannete kõrgusel, ma pole asjadega rahul,» sõnas ta, kuid lisas, et Levadia on tänavu noor meeskond ning neill tulebki üheskoos areneda ja edasi minna.