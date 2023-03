Lillemetsa endine treener: medal oli Risto puhul juba ammu võimalik

«Hästi põneva süžeega võistlus. See seis, mis oli alguses, kahe esimese ala järel, ja mis nüüd, seitsme ala järel, on täiesti erinevad. Kes lõpuni võitles, see lõpuks ka võitis,» sõnas Arvisto, kes hakkas sarnaselt paljudele teistele medalilootusi hellitama teivashüppe ajal. «Siis hakkasid asjad välja joonistuma, enne oli raske täpselt öelda.»