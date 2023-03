Ehmatus rehvipurunemise ja kukkumine näol eestlanna triumfi ei vääranud

«Hommik oli seekord eriti jahe ja lubas natuke vihma. Tegin seepärast pikema soojenduse,» rääkis Lõiv jalgrattaliidu pressiteenistusele. «Start viibis, seega lootsin, et keha on stardiks valmis ja soe. Tegelikkus oli aga teine. Stardiringil ja esimesel ringil oli väga raske end käima saada. Lisaks tundus, et rehvides on liiga palju rõhku ning seetõttu oli ratast valitseda keeruline.»