1. Red Bull on endiselt tipus ja väga kaugel teistest

2023. aasta vormel 1 hooaeg algas täpselt sealt, kus möödunud hooajal lõpetati. Red Bull tõestas, et talvel on nad enda vormelit veelgi paremaks saanud ning vahe konkurentidega mäekõrgune. Kui mullu peeti F1s 22 etappi, millest Red Bull triumfeeris 17 korral (viis neist olid kaksikvõidud), siis tänavu pole ühtegi märki, et antud tippmark ei peaks ületatama.