GALERII ⟩ Silmapaistvad Eesti fännid tähistasid koos Lillemetsaga EMi medalit

«Väga palju publikut hommikuses sessioonis pole,» ütles Maicel Uibo seitsmevõistluse avapäeva esimese poole järel. «Õnneks on meil on ikkagi tublid Eesti fännid siin. Arvan, et kui neid poleks, oleks täitsa jama. Natukenegi äratavad üles. Suur tänu neile!»