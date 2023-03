Ukraina tennisisti sõnul valab Venemaa sportlaste võistluskeeld konfliktis ainult õli tulle

«Mängisin tõesti paar turniiri venelasega, kuid sellepärast, et ta on minu sõber. Rahvus pole mulle oluline, sest ta on minu sõber. Minu arvates tulekski inimest hinnata tema tegude, mitte rahvuse põhjal,» vahendab BTU Prihodko öeldut.

Samuti on Prihodko seda meelt, et Venemaa ja Valgevene sportlased peaksid saama Pariisi olümpial osaleda. «Mina sportlasena ei mõista seda [arutelu]. See on ikkagi nende unistus, mille nimel nad on terve elu vaeva näinud. Ma usun tõesti, et sport peaks inimesi ühendama. Iidsetel aegadel, kui olümpiamängud toimusid, jäeti kõik sõjad pooleli, praegu on see aga üks sõja osa.