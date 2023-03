PM ISTANBULIS ⟩ «Mugavast elust» loobunud Erki Nool sai esimese treeneritasu üllatavalt kiiresti

«Mul on Eesti mõistes päris suur spordikool, üsna suur treeneritöö koormus. Koostööd Ristoga pidi väga mõtlema ja arutama. Mitmevõistleja treeneri koormus on päris suur. See pole päris 60 meetrit, kus trennid on veidi lühemad,» avas Nool tausta.