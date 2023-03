Depressioon sundis Prantsusmaa lapstalenti 25-aastaselt sportlaskarjääriga hüvasti jätma

«Kiiresti suusatamine oli minu jaoks pikalt tähtsaim asi maailmas. Samaaegselt kurnas see mind aga kogu aeg ja viis lõpuks depressioonini. 22-aastaselt ravimite võtmine on miski, mida on raske tunnistada,» kirjutas Paslier ühismeediasse. Postitust, muideks, alustas ta sõnadega: «See on läbi!»

«See on raske nii enda kui ka sind ümbritsevate inimeste jaoks, kui tegeled millegagi, mis sind niimoodi sööb, kuid mida sa samaaegselt niimoodi armastad,» jätkas ta lisades, et 25-aastaselt on siiski paras aeg suusad varna riputada.

«Mu keha on energiat kaotamas. See on ka põhjus, miks otsustasin oma suusakarjäärile joone alla tõmmata. Julgustan ka teisi sportlasi kaaluma ja mõtlema teisi variante [peale spordi], neid ei tasu karta ette võtta.»

Paslier tegi oma debüüdi Euroopa Karikasarjas 17-aastaselt ja edukate startide pealt teenis ta kärmelt koha Prantsusmaa noortekoondises. 2017. aastal krooniti ta kolmekordseks Prantsusmaa juunioride meistriks (kiirlaskumine, suurslaalom ja Alpi kahevõistlust).

Järgneval hooajal liitus ta Prantsusmaa B-koondisega ning platseerus esikümnesse juunioride maailmameistrivõistlustel. Oma MK-sarja debüüdi tegi Paslier 2018. aasta 3. märtsil, olles 20-aastane, ning juba päev hiljem teenis ta ka esimesed punktid.

Pärast seda Paslieri meeletu areng aga aeglustus: tulid küll esikümnekohad EK-sarjas ja medalid Prantsusmaa meistrivõistlustelt, kuid rahvusvahelisel areenil jäi loodetud läbilöök tegemata. 2020/21 hooajal otsustas Prantsusmaa alaliit Paslieri ka koondisest välja arvata.