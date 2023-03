MMil mänginud jalgpallur leiab, et teda diskrimineeritakse, kuna omab ka Venemaa passi

Eelmisel hooajal* kuulus Ondoua selgelt Hannoveri põhikoosseisu, saades hooaja jooksul kõikide sarjade peale kirja 30 kohtumist.

Tänavu on kaitsva poolkaitsja minutid aga täielikult kokku kuivanud: platsile pääses ta vaid ühes juuli- ja ühes augustikuises kohtumises ning sedagi ühtekokku vaid 50 minutiks.

Sellest hoolimata kutsuti Ondoua MMiks Kameruni koondisesse ning finaalturniiril käis mängumees vahetusest väljakul nii Šveitsi kui ka Serbia vastu. Ent koduklubisse naastes maandus ta uuesti pingile.

«Klubi, millega mul on hooaja lõpuni kehtiv leping, lihtsalt ei looda enam minu peale,» kirjutas ta oma sports.ru veebilehel peetavas blogis. «Puudub vähimgi võimalus, et ma tänavu veel platsile jookseksin ja me kõik teame, mis selle põhjus tegelikult on...»

Nõnda viitaski Ondoua oma Venemaa passile, mis on tal taskus, kuna tema isa töötas omal ajal Moskvas diplomaadina. Ondoua oli Venemaale siirdudes kõigest 9-aastane ning oma noorukiea veetis ta just meie idanaabri juures. Sellest tulenevalt oskab ta ka vene keelt, on kursis vene kirjandusega ning peab sports.ru veebilehel ka oma blogi.

Oma vutiteed alustas Ondoua samuti Venemaal, Moskva Lokomotivi akadeemias.

«Kõik jälgisid seda, mis MMil toimus. Mina, jalgpallurina, kes on Eurooa klubisse üles antud kui venelane, usun siiralt, et inimene peab alati olema võimeline tõtt rääkima ja oma positsioonide eest seisma. Nüüd maksan ma aga selle eest,» viitas Onduoa tõsiasjale, et teda karistatakse ka MMil Venemaa lipuga putsade kandmise eest.

Hannoveri klubi spordidirektor Marcus Mann kommenteeris palluri väljaütlemisi aga stoiliselt. «Asjad ei tööta nii. Me ei lase ennast lollitada. Kui keegi leiab, et nemad on suuremad kui tervikpilt, siis see pole nii,» sõnas ta ning osutas, et pärast duubelmeeskonda saatmist pole Ondoua vaevunud isegi enam treeningutel käima.