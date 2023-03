MMi suusakuningas polegi korraldajate apsaka tõttu päris kuningas?

Kuigi MM-kulda ja suusakuninga tiitlit keegi Golbergilt ära ei võta, siis pärast MMi on puhkenud omamoodi skandaal seoses maratonidistantsi pikkusega. Kuigi Planica rada oli keeruline ja rohkete tõusudega, sai norralane kirja võistluste ajaloo kiireima võiduaja 2.01,30.

Kahtlused said veelgi hoogu, kui sportlased oma GPS-kelli vaatasid. Nimelt näitasid nii Golbergi enda, briti Andrew Musgrave'i kui ka prantslase Maurice Manificat' kellad, et nad suusatasid ca 45 km.

Rootsi suusataja, samuti maratoni läbinud Jens Burman põrutas pärast vastava info kuulmist intervjuus Aftonbladetile: «Kurat võtaks! Mul endal polnud kella peal, aga see on väga-väga halb, kui me tõesti sõitsime viis kilomeetrit vähem. Selliseid asju ei tohiks juhtuda.»