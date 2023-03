Keenia WRC-etapp sai FIA-lt eriloa

Nimelt taotlesid Keenia ralli korraldajad mõni aeg tagasi Rahvusvaheliselt Autoliidult (FIA) eriluba, et saaksid võistlustrassi teha pikemaks. Nüüd on nad selle loa ka saanudm, sest värskelt avaldatud ajakavast selgub, et katsekilomeetreid tuleb kokku 362,68 km.