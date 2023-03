Kas Toyota on oma suurima nõrkuse suutnud seljatada?

«Kutid on teinud sellise kruusakattega kõvasti tööd. Me ei olnud varem sellistes karmides kruusatingimustes piisavalt kiired ja kõik on teinud palju tööd, et autot arendada ja nüüd on näha, et auto on sellistes tingimustes kindlasti parem,» rääkis Rovanperä Dirtfishile antud intervjuus.