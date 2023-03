OLÜMPIARAADIO ⟩ Tuuli Tomingas: aga nii ongi ju, et Vargamäel oli veel raskem!

See on vist osa profisportlaseks olemisest?

Just. Aga kui nüüd tulla tagasi kolme trahvi ja 47. koha juurde, siis kolme trahviga 47. on tegelikult päris hea!

Vaatasin, et kodulehe profiilil on sul seljas T-särk kirjaga «Vargamäel oli elu veel raskem». Kas see on moto, väike iroonia või hoopis midagi kolmandat?

Mu isa suguvõsa on Vargamäega seotud. Seega ühelt poolt on mul seal juured. Aga see ütlus on väikest viisi moto kah. Mida ma siin vingun? Söök on laual ja tuba soe. Kui on raske, siis neela alla ja mine edasi. Trenniraskus pole pooltki nii hull kui olukord, mis valitses Vargamäel.

Mis oli kõige raskem hetk teekonnal MM-i 6. kohani?

Ammusemad raskused hakkavad ajaga ununema. Lähiminevikust on eredamalt meeles tõusutrennid. Hakkad rullsuuskadega 13 kilomeetri pikkust tõusu üles nühkima, tõusunurk 11 protsenti. Kehvematel päevadel on see nii kohutav trenn, et põen seda eelneval öösel. Augustis rühkisin seda tõusu ja poole maa peal mõtlesin, et ei jõua üles välja. Lihtsalt töinasin seal, kui raske mul on. Sel hetkel mõtlen: mille nimel? Aga MMi 6. koha nimel tasus ära kannatada.

Kui tänavu augustis tuleb minna sama tõusu üles rühkima, siis kas nüüd on tänu Oberhofile hõlpsam?