Kopeerimise meistriteos: Aston Martin näitas taas, kuidas parimatelt õppida

Alates 2010. aastast on F1s koore riisunud Mercedese, Red Bulli ja Ferrari meeskonna sõitjad. Nendel tippmeeskondadel on kõige enam finantsi, et igal aastal ette valmistada vormel, mis konkureerib tiitli nimel. Lisaks on nendel kasutada insenerid, kelle kogemuse vastu pole väiksematel tiimidel midagi panna. Nad lihtsalt oskavad ehitada vormelit, millega on kõrge positsioon enamasti tagatud.