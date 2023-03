EOK ja Kultuuriministeeriumi haridusstipendiumi pälvisid 24 tippsportlast

EOK büroojuhi Jaanika Eilati sõnul on stipendiumidel palju korduvtaotlejaid. «See projekt soodustab sportlastel nende karjääri ajal või pärast lõpetamist omandada kõrg- või kutseharidust. Meil on hea meel kui sportlased hoolivad sellest, et lõpuni õppida ja kraad välja teenida,» ütles Eilat.

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit London South Bank University, Middle Tennessee State University, Oklahoma State University, Princeton University, Saint Leo University, University of Alaska Fairbanks, University of Hawaii at Manoa, University of Memphis, University of South Dakota, Virginia Commonwealth University.