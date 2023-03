Lootustandev jalgpallur kahetseb pornoärisse sukeldumist

Omal ajal Crystal Palace'i akadeemias jalgpalliharidust omandanud Damian Oliver otsustas ühel hetkel, aastaid tagasi, vuttmängu sinnapaika jätta ja pornotööstusesse sukelduda. Kuigi finantsiliselt on see mõnes mõttes ennast ära tasunud, ei tähenda see, et britt toonast otsust ei kahetseks.