OLÜMPIARAADIO ⟩ Kalev/Cramo optimistlik stsenaarium – viie aasta pärast Meistrite liiga Final Four!

5. märtsil eetris olnud «Olümpiaraadios» tutvustas Kask 12-kordse Eesti meisterklubi Kalev/Cramo argimuresid ja eesmärke. Tänavu osaleti lisaks Eesti – Läti ühisliigale ja FIBA Europe Cupile ka Põhja-Euroopa korvpalliliigas (ENBL), mis oli tingitud soovist kindlustada endale korralik kogus rahvusvahelisi mänge. Lõpuks käis ENBL-i graafik aga Kalev/Cramole üle jõu ja panus tehti eurosarjale. Tulemused näitavad, et otsus oli õige.

Ramo Kask. Foto: Sander Ilvest

«Võib-olla oleks saanud pikemalt Põhja-Euroopa korvpalliliigaga arutelu pidada. Oodata ära FIBA Europe Cupi kvalifikatsiooniturniir ja kui saame edasi, siis võib-olla poleks me ENBL-i läinud. Ent samas on see liiga kõvasti kasvanud ja sealt tuli indikatsioon, et järjekord on ukse taga. Kui vaadata võistkondi, siis tase väga korralik – viis Poola klubi, Leedust Šiauliai ja Wolves, Tšehhi klubi. Nägime, et seal on ägedad klubid ja tugevad vastased,» rääkis Kask.

Et edaspidi asjad optimaalsemalt sujuksid, on Kalev/Cramo mänedžeri sõnul vaja kindlasti tulla Eesti meistriks, mis muudaks eurohooaja piirid selgemaks. «See tagaks kutse Meistrite liiga kvalifikatsiooni. 2021 sügisel jõudsime sealt 32 parema sekka alagrupiturniirile, kus saime väga ägedaid mänge. Meistrite liiga on kõige tugevam FIBA egiidi all olev liiga ja minu arvates Euroliiga egiidi all tegutsevast EuroCupist juba sammu ettepoole tegemas, mis teeks selles Euroopa tugevuselt teise klubisarja.