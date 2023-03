BLOGI ⟩ Meistrite liiga: Messi ja Mbappe vaatasid nõutult pealt, kuidas Bayern PSG auti puksis

Enne kohtumisi:

Bayerni ja PSG duellis on ohjad sakslaste käes. Nimelt võitsid nemad võõrsil toimunud avamängu 1:0, ainsa tabamuse lõi sealjuures endine PSG mängumees Kingsley Coman.

PSG jaoks teeb asjad raskemaks ka tõsiasi, et nende staarmängija Neymar vigastas hiljuti hüppeliigest, mistõttu on hooaeg tema jaoks juba tänavu lõppenud. Küll on PSG-l taas rivis Kylian Mbappe, kes avamängus, alles traumast taastununa, sekkus alles vahetusest.