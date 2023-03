Läti mürakaru tuleb taas Eestisse kaost külvama

«Kuna kõik arengud ei ole olnud päris sellised nagu hooaja alguses lootsime, siis oleme alles hoidnud võimaluse, et vajadusel üks mängija juurde tuua. Meie selge nägemus, et kui, siis ainult meile tuttav mängija ehk kas meie oma endine mängija või mängija mõnest Eesti või Läti meeskonnast. Ronaldsi võimaluse tekkides, oli selge, et tema on meile sobiv pusletükk, kes lisaks rotatsiooni laiendamisele, toob meeskonda seni puudu olnud selg ees mängija profiili. Loomulikult on Ronaldsil suur roll ka riietusruumis,» avas Einaste ülemineku tausta.