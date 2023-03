Jääl õnnetult kukkunud hokimängija jäi halvatuks

Seal selgus ka karm tõde: Glemser oli murdnud 4. ja 5. selgroolüli. Arstid küll üritasid mitme operatsiooniga mehe olukorda parandada ja ta viibis kümme päeva ka kunstlikus koomas, kuid praeguseks on karm tõsiasi, et sakslane on kaelast altpoolt halvatud.

Tema eestvedamisel on aga algatatud rahakogumine, et võimaldada Glemserile parimat võimalikku ravi. Paraku ei käi siinkohal jutt mitte kõndima hakkamisest - see on arstide sõnul sakslase puhul välistatud - vaid hoopis siseorganite töös hoidmisest.