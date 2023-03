Uskumatu: jalgpalli tippkoondises võib debüteerida ründaja, kes alles mõni aasta tagasi mängis Euroopa nõrgimas liigas

Uudist kinnitas Rumeenia portaalile Orange Sport FCSB tegevdirektor Mihai Stoica. «Meil pole ühtegi mängijat olnud, kes saaks sellisel tasemel koodnisekutse. Kõik teavad, et FCSB on hea koht jalgpalluritele enda näitamiseks. Paljud mängijad ei olnud enne meie juurde tulekut rahvuskoondistes,» sõnas Stoica.

Mancini sõnul on ta mängijat jälginud juba viimased kaks aastat. «Ta alati mängib ja skoorib. Ma panin ta esialgsesse nimekirja ja hiljem vaatame, milline on olukord. Probleemid on tõsised,» vihjas Itaalia koondise loots sellele, et mitmed ründajad on vigastuste tõttu hetkel väljas.