Eesti rallitalent avaldas, millal võiks temalt häid tulemusi oodata

24-aastane Linnamäe võistleb sarnaselt kaasmaalastele Gregor Jeetsile, Robert Virvesele ja Joosep Ralf Nõgenele sel nädalavahetusel Portugali EM-etapil Fafes. Linnamäe sõnul sõidab ta seal selleks, et saada rohkem sõiduaega Hyundai i20 N Rally2-e roolis.

Nimelt sõitis ta varem Volkswagen Golf GTI R5-ga, kuid tänavusest hooajast vahetas masinat. «Autod on oma filosoofias suhteliselt erinevad. Mõlemal on tugevaid kohti. Nagu iga uue autoga, harjumiseks läheb lihtsalt natuke aega,» seletas Linnamäe.

«Üks asi, mis kindlasti aitab, on sõiduaeg. Seda Fafe meie jaoks ongi, et rohkem kogemusi [Hyundaiga] saada. Lisaks saab olema huvitav näha tänavu ERCd, sest sarnaselt WRC2-le paistab see väga tugev,» jätkas ta.