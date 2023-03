Inglismaa jalgpallilegend: mul oli hea meel näha, et PSG raha loopimine ei vii sihile

PSG läks Meistrite liiga kaheksandikfinaalis vastamisi Müncheni Bayerniga ning kahe mängu kokkuvõttes tunnistati Saksamaa tippklubi 3:0 paremust. Nõnda ei suutnud peamiselt ainult tõelistest tähtmängijatest koosnev meeskond Bayernile lüüa 180 minutiga ühtegi tabamust.

Seejuures on PSG langenud viimase seitsme aasta jooksul koguni viiel korral Meistrite liigas konkurentsist kaheksandikfinaalis. See on PSG omanikele tõsine hoop, sest nende väga suureks eesmärgiks on just Meistrite liigas triumfeerimine ja selle nimel hangitakse üha enam tähtmängijaid meeskonda.

«Mul oli hea meel näha, et PSG langes konkurentsist ja nende raha loopimine ei vii sihile. Mulle ei meeldi sugugi nende lähenemine jalgpalli. See ei ole meeskond, vaid lihtsalt suur segadus. Nad pole Euroopas edu saavutanud, aga seevastu kulutanud kõige rohkem raha. Neil on ju maailma parimad mängijad,» lausus Carragher.

«See on minu arvates imeline. Inimesed näevad nüüd, kui oluline on olla reaalne meeskond. Me armastame tähtmängijaid, aga nad pole üksinda kogu meeskond,» lisas Liverpooli legendaarne mängumees, kelle hinnangul on Prantsusmaa suurima jalgpallitähe Kylian Mbappe aeg PSGs lõppenud.