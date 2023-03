VIDEO ⟩ Kriisa sai taas enne Märtsihullust vigastada: tundsin kohe, et see ei ole hea

Here’s the moment Arizona guard Kerr Kriisa injured his right shoulder. (Via Pac-12 Network) pic.twitter.com/2nzRT04IfB

«Kui see juhtus ja ma tundsin kohe, et see ei ole hea, siis ma mõtlesin, et püha p**k, kuidas see nüüd jälle läheb,» vahendab Arizona Desert Swarm Kriisa sõnu. «Tundub, et turniiril on mulle halb aura.»