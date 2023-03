Kiika tippsuusatajate rahakotti – kui palju teenib murdmaasuusatamise Tallinna MK-etapi võitja?

«Mõnes riigis on sportlased sõjaväe palgal, paljud teevad ka sportimise kõrvalt muud tööd,» räägib Koll ning lisab, et erasektori toetus on kahtlemata äärmiselt oluline, kuna koondiste aastased eelarved on väga suured ja ainult riigitoega hakkama ei saa. «Üks toetab teist, mõlemad on väga vajalikud.»

Kristjan Koll jagab ka infot enimteenivate suusatajate kohta: «Meestest on viimase 15 aasta (2008-2023) jooksul kõige enam raha teeninud Dario Cologna, kes on auhinnarahadena kokku saanud 1 463 455 Šveitsi franki. Naistest samal perioodil on teeninud kõige enam Therese Johaug, kokku 2 024 438 franki. Mis sellest pildist välja joonistub on see, et suurte auhinnarahade teenimiseks peab sportlane suutma tipus püsida aastaid ja pean silmas ikka täiesti tipus olemist,» sõnab ta. «Näitena tooksin, et enim teeninud mehed ongi Cologna, [Petter] Northug, [Martin Johnsrud] Sundby, [Johannes Hösflot] Kläbo, kes on absoluutsed tipud ja seda pikka aega. Staarid on ajalooliselt püsinud sisuliselt terve oma karjääri tipus või selle lähedal ning see ongi asja võti.»