FISi president sümpatiseerib venelastega: sportlane ei saa valida, kust ta pärit on

Kuigi kindel on see, et sel hooajal Venemaa sportlased FISi egiidi all peetavatel võistlustel starti ei tule, siis järgmise hooaja osas pole veel otsuseid langetatud. Norra rahvusringhäälingu NRK andmetel on FISi juhatuses venelaste osas väga erinevaid arvamusi. Küll on nüüd selge, kus poolel asub Eliasch.

«Ma arvan, et kõikide sportide organisatsioonid näitaksid üles solidaarsust ja toetaksid sel keerulisel ajal rahvusvahelist olümpiakomiteed (ROK). Kui sport politiseeritakse poliitilistel põhjustel, siis see tähendaks spordile – nii nagu me seda praegu teame – lõppu,» ütles FISi president NRK-le.

«ROKi põhiväärtused põhinevad sellel, et sport ei tohiks olla poliitiline ja see peaks tuginema sportlastele ja rahule. Neid väärtusi tuleb kaitsta. Praegu on keerulised ajad ja sportlane ei saa valida, kust ta tuleb. Samal ajal on praegu toimuv väga polariseeriv,» jätkas Eliasch.

Eliasch kohtus oktoobris Zürichis Venemaa suusajuhi Jelena Välbega ning sõnas, et suhtluses ollakse nii venelaste kui ka ukrainlastega.